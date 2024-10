Investitionsstau Kaum Fortschritt beim Straßenneubau in NRW

Das Streckennetz in der Zuständigkeit des Landes umfasst mehr als 15.000 Kilometer Landes- und Bundesstraßen und mehr als 7000 Brücken. In diese wurde über Jahrzehnte zu wenig investiert. Im November 2023 kündigte Krischer dann seine Sanierungsoffensive an: 400 Brücken sollen in den kommenden zehn Jahren erneuert werden; allein für 2024 sei vorgesehen, dass 51 Brücken mit Gesamtkosten von rund 160 Millionen Euro im Bau sein würden, hieß es aus dem Ministerium. Ein aktueller Sanierungsstand solle Ende dieses Monats vorgestellt werden. Die ersten Daten und Zahlen zur Umsetzung der Sanierungsoffensive zeigten in die richtige Richtung, hieß es.