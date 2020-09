Hoppeditz-Erwachen mit 499 Teilnehmern? : Karnevalisten legen Corona-Konzept vor – Gipfel in Staatskanzlei geplant

Karnevalisten legen Corona-Konzept vor – Gipfel in Staatskanzlei geplant

Düsseldorf Nur noch etwa zwei Monate bis zum Hoppeditz-Erwachen: Am 11.11. startet der rheinische Karneval. Eigentlich. Doch wie kann Feiern in der Corona-Zeit aussehen? Die Jecken haben jetzt ein Konzept vorgelegt – und bekommen Feedback vom Land.

Vier Festkomitees und der Bund Deutscher Karneval treffen sich nach dpa-Informationen am Freitag (18. September) mit Vertretern der NRW-Landesregierung zu einem Karnevals-Gipfel. Bei dem Treffen in der Düsseldorfer Staatskanzlei soll über ein 30-seitiges Konzept gesprochen werden, das die Karnevalisten dem Gesundheitsministerium vorgelegt hatte. Es enthält Handlungsempfehlungen, wie zum Beispiel am 11.11. zur Sessionseröffnung Karneval gefeiert werden könnte.