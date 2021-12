Nach Absagen wegen Corona-Pandemie : NRW verspricht eigene Hilfen für Karnevalsvereine

Eine Karnevalströte liegt am Straßenrand. Foto: dpa/Michael Reichel

Düsseldorf Die nächste Session fällt wegen der Pandemie ins Wasser, für viele Vereine geht es inzwischen um die Existenz. Bei einem weiteren Krisentreffen hat das Land signalisiert, sich für weitere Bundeshilfen einzusetzen und diese durch eigene Mittel zu flankieren.

Nach der Absage des Sitzungskarnevals und großer Umzüge wie in Düsseldorf ist die Landesregierung bemüht, die Wogen in den NRW-Vereinen zu glätten. Wie unsere Redaktion aus Regierungskreisen erfuhr, hat das Land dafür nun auch mit den Rheinischen Karnevals-Korporationen Gespräche geführt. Diesen gehören rund 570 rheinische Karnevalsvereine an. Diese befürchten nun, durch die Absagen auf hohen Kosten etwa für abgeschlossene Mietverträge sitzen zu bleiben.