Emotionale Laumann-Rede „Der liebe Gott wird sagen: Ihr wart gute Leute, kommt in den Himmel“

Laumann äußerte sich skeptisch zur Armutskonferenz seiner eigenen Landesregierung, aber er müsse da ja hingehen. „Es ist ja immer schön, über Armut zu schwadronieren, wenn man selber ganz weit davon weg ist.“ Es sei deshalb aber gut, ein Zeichen zu setzen. „Das wollte ich heute in meiner Rede einfach mal deutlich machen. Und deshalb habe ich auch frei gesprochen und nicht das erzählt, was man mir aufgeschrieben hat.“ Er nehme das Problem ernst und sei traurig, dass man in all den Jahren in der Politik das Problem nicht gelöst habe. Deshalb dürfe man aber nicht nachlassen. „Und wenn wir das hinkriegen und wir sind dann mal irgendwann tot und kommen in den Himmel, da bin ich mir sicher, wird der liebe Gott sagen: ,Ihr wart gute Leute ihr kommt im Himmel an.‘ Aber wir müssen es machen.“