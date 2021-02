NRW-Sozialminister Laumann : „Die Mindestlohnentwicklung in Deutschland ist nicht in Ordnung“

„Die Mindestlohnentwicklung in Deutschland ist nicht in Ordnung“

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann findet deutliche Worte und fordert einen höheren Mindestlohn in Deutschland. Die Leistungsbilanz der Mindestlohnkommission sei „nicht akzeptabel“.

Von der wirtschaftlich positiven Entwicklung vor der Corona-Pandemie hätten die unteren Einkommensgruppen am wenigsten profitiert, sagte er am Freitag bei der Vorstellung des neuen NRW-Sozialberichts in Düsseldorf .

Diese „schlimme Entwicklung“ habe auch damit zu tun, dass der Mindestlohn in Deutschland seit seiner Einführung 2015 lediglich um 2,10 Euro gestiegen sei auf 9,60 Euro ab Juli 2021. „Die Mindestlohnentwicklung in Deutschland ist nicht in Ordnung“, stellte Laumann fest. „Das kann so nicht weitergehen.“