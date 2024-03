Umfrage-Trend zur K-Frage Wird Wüst sein Glück wagen müssen?

Natürlich darf man nicht vergessen, dass bei der jüngsten Umfrage nur Menschen aus Nordrhein-Westfalen einvernommen wurden. Aber immerhin lebt jeder fünfte Wahlberechtigte an Rhein und Ruhr. Ignorieren lässt sich aus CDU-Sicht das Ergebnis des NRW-Checks also nicht. Mit einem solchen Ergebnis im Rücken wird der Druck auf Wüst steigen, seinen Hut in Sachen Kanzlerkandidatur in den Ring zu werfen. Wenn tatsächlich das Diktum gilt, dass derjenige antreten müsse, der bei den Wählern am besten ankomme, dann führt an dem Münsterländer augenscheinlich kaum ein Weg vorbei.