Kanzlerbesuch in der Eifel Hendrik Wüst und Olaf Scholz unter Windrädern

Heute ist Scholz also schon wieder in NRW, und wieder geht es um Energie. Aber die Stimmung soll friedlich bleiben: Mit dem, was es hier zu besprechen gibt, sind schließlich alle glücklich. Scholz stattet dem Windpark der Modell- und Pioniergemeinde Simmerath in der Eifel eine Visite ab. Mit breiter Unterstützung der Bevölkerung wurden hier nach rekordverdächtig kurzer Planungszeit Windräder im Nutzwald aufgestellt. „Das passt hierher, ich bin sehr beeindruckt“, sagt Scholz. Mehrfach wirbt er im Laufe seines Besuchs für mehr Mut, Projekte anzugehen, so wie hier in Simmerath. „Wir werden die Gesetze gemeinsam ändern“, kündigt der Kanzler an. „Wir werden gleichzeitig aber auch viele mutige Entscheiderinnen und Entscheider auf allen Ebenen in Deutschland brauchen, die nicht für alles ein Gutachten brauchen, sondern einfach sagen: Ich entscheide jetzt. Dann kriegen wir auch das Tempo hin.“ In diesem Sinne sei sein Besuch in Simmerath „eine gute Erfahrung.“