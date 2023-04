Neuer Großküchenbetreiber gesucht Kantine in NRW-Landtag will auch abgelaufene Lebensmittel anbieten

In der Kantine des nordrhein-westfälischen Landtags soll es künftig auch krumme oder abgelaufene Lebensmittel zu essen geben. Dazu sucht das Parlament in Düsseldorf einen neuen Kantinenbetreiber, der auch Lebensmittel verwendet, „die ansonsten wegen ihres Aussehens oder wegen des Mindesthaltbarkeitsdatums entsorgt“ würden, teilte ein Landtagssprecher dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ laut Vorabmeldung vom Freitag mit. Auch auf regionale Produkte in Bioqualität solle vermehrt gesetzt werden.