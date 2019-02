Maßnahme gegen Tierleid: NRW will Schlachthöfe mit Videokameras überwachen

Düsseldorf Geht es nach dem Willen der NRW-Landwirtschaftsministerin, sollen in Zukunft in allen Schlachthöfen Videokameras installiert werden. Damit soll der Tierschutz verbessert werden.

Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wollen durch Videoüberwachung den Tierschutz auf Schlachthöfen verbessern. Ein gemeinsamer Entschließungsantrag, den die Länder am Freitag im Bundesrat einbringen wollen, hat zum Ziel, dass künftig bundesweit kameragestützte Überwachungssysteme installiert werden, wie die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf erklärte. „Die Einführung der Videoüberwachung in Schlachtbetrieben ist ein wichtiger Schritt, Tierleid in einzelnen Betrieben zu verhindern“, sagte sie.