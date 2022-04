Investitionen in Technik und Personal : Die abscheulich hohen Zahlen – Kampf gegen Kindesmissbrauch in NRW

Eine Polizistin bei der Auswertung von Bildmaterial (Symbolbild). Die Beamtinnen und Beamten, die sich Ermittlungen im Bereich des Kindesmissbrauchs widmen, haben mit besonderen Belastungen zu kämpfen. Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Bilder, die man nicht vergessen könne: Ermittler berichten von ihrer belastenden Arbeit. Die Landesregierung hebt Erfolge hervor. In keinem anderen Bereich der Kriminalitätsbekämpfung habe sich so viel getan, NRW sei Vorreiter.

Er habe natürlich gewusst, dass Menschen Kindern schlimme Dinge antun, sagte Kriminaldirektor Michael Esser, Leiter der Ermittlungsgruppe „Berg“, die über zwei Jahre hinweg ein Netzwerk von Missbrauchstätern aufgedeckt hat. Aber die Dimension der Taten habe ihn geschockt, so Esser. Ebenso wie „die tiefe Verwurzelung in der scheinbar so zivilisierten Gesellschaft“, sagte er: „In 26 Monaten andauernden Ermittlungen habe ich mich von meiner Gutgläubigkeit verabschieden müssen.“

„Das sind Bilder, die man sich nicht vorstellen kann. Die man nicht vergessen wird“, ergänzte die Kriminalhauptkommissarin Sabrina Stein, die sich beim Landeskriminalamt in Düsseldorf Ermittlungen zur „Kinderpornografie“ widmet – also zu den Abbildungen von Kindesmissbrauch. Sie berichtet von den Tätern: „Es kann der Vater sein, der nette Onkel, der Bruder, der Nachbar, der hilfsbereite. Der beste Freund. Jeder. Man sieht es niemandem an.“ Und sie berichtet von großen Massen von Hinweisen zu Missbrauchsabbildungen, die auch durch internationale Hilfe bei ihr und ihren Kollegen ankommen. So habe es im Jahr 2021 rund 78.500 Hinweise gegeben, die nach Deutschland führten.

Am Dienstag haben NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Innenminister Herbert Reul (beide CDU) sich mit etwa zwei Dutzend Beamten getroffen, die sich auf die Ermittlungen zu Missbrauchsfällen und „Kinderpornografie“ spezialisiert haben. Ein beklemmendes Thema. Aber eines, bei dem die Landesregierung Erfolge verbuchen kann. Das wollten Wüst und Reul auch verdeutlichen, als sie danach vor die Presse traten.

4100 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern und 11.300 Fälle von Kinderpornografie habe man im vergangenen Jahr aufgedeckt, führte Herbert Reul aus. „Diese Zahlen sind in Nordrhein-Westfalen deshalb so abscheulich hoch, weil wir hier einfach ausgezeichnete Ermittlerinnen und Ermittler mit extrem guten Kenntnissen haben“, sagte er. „Je mehr wir hinsehen, je mehr wir ermitteln, desto mehr Fälle gibt es.“ Aufgeklärt würden 90 Prozent der Fälle im Bereich der Kinderpornografie.

„In keinem anderen Bereich der Kriminalitätsbekämpfung haben Landesregierung und Polizei in den vergangenen Jahren so viele Veränderungen vollzogen wie bei der Verfolgung sexueller Gewalt an Kindern“, betonte Ministerpräsident Hendrik Wüst. „Heute ist Nordrhein-Westfalen bei diesem Thema bundesweit Vorreiter.“

Das sei „das Ergebnis harter Arbeit und auch strategischer politischer Entscheidungen.“ Als Beispiel nannte er den Einsatz künstlicher Intelligenz, mit deren Hilfe massenhaft Bilder und Videos nach strafbaren Inhalten gefiltert würden. Allein für diese Technik seien mehr als 32 Millionen Euro investiert worden. Allgemein gehalten machte Wüst klar: „Für uns hat Kinderschutz auch Vorrang vor Datenschutz.“