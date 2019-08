Neues Forschungsprojekt : Deshalb setzt NRW gegen Kinderpornografie jetzt auf Künstliche Intelligenz

Düsseldorf/Köln Das NRW-Justizministerium hat ein neues Forschungsprojekt im Kampf gegen Kinderpornografie gestartet. Künstliche Intelligenz soll Ermittlern beim Sichten und Auswerten von Bildmaterial helfen.

Das Projekt startet an diesem Montag. Kinderpornographisches Bildmaterial soll mithilfe des Forschungsprojekts deutlich schneller erkannt und ausgewertet werden, erklärte das NRW-Justizministerium in Düsseldorf. Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) ist bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelt. In dem bundesweit einzigartigen Projekt arbeiten unter anderem Microsoft Deutschland, Wissenschaftler und Wirtschaft zusammen.