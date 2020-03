Kampf gegen die Coronakrise : Landtag beschließt Hilfspaket im Eilverfahren

Düsseldorf In seltener Einmütigkeit verabschieden Landesregierung und Opposition den 25-Milliarden-Nachtragshaushalt.

In einem historischen Schulterschluss hat der Landtag mit den Stimmen der Opposition das größte Rettungspaket für die Wirtschaft in der Geschichte des Landes durchgepaukt. Der 25-Milliarden-Euro-Nachtragshaushalt wurde ohne weitere Anhörungen im Eilverfahren am Dienstag einstimmig verabschiedet. „Unser Land erlebt momentan die schwerste Bewährungsprobe in seiner Geschichte“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Die Coronakrise habe das Leben von Grund auf verändert: Vor vier Wochen sei der erste Fall in NRW bekannt geworden, heute gebe es 8224 Infizierte und 40 Tote. „Wir kämpfen um jedes Leben“, sagte Laschet. Nur mit den Milliardenhilfen für Solo-Selbstständige, Dienstleister und Unternehmer in Form von Krediten und Steuernachlässen gebe es die Chance, dass Arbeitsplätze und der Zusammenhalt erhalten blieben. „Wir stehen am Beginn einer weltweiten Krise. Der Kollaps der Volkswirtschaft muss verhindert werden“. Als Zeichen der Solidarität will NRW zehn Infizierte aus Italien aufnehmen, um sie hier zu behandeln.