Kampf gegen das Coronavirus : Bayern setzt NRW unter Druck

Düsseldorf Ministerpräsident Söder geht mit einer Milliardenhilfe für die Wirtschaft voran.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat einen Rettungsschirm mit Hilfen für Unternehmen und Kulturschaffende für Donnerstag in Aussicht gestellt. Die Gesundheitsfrage sei zurzeit wichtiger, sagte Laschet am Dienstag in der Staatskanzlei. Er reagierte damit auf den Vorwurf, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gehe in der Bekämpfung der Coronakrise schneller voran. Söder hatte bereits am Montag ein Soforthilfeprogramm für die Wirtschaft von zehn Milliarden Euro verkündet und diese Maßnahme als vordringlich bezeichnet.