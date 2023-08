Widerstand der Kämmerer wächst „Von NRW-Altschuldenlösung profitieren die Falschen“

Das sei viel zu kurz gesprungen. Denn in dem Moment, wo die ärmeren Kommunen nicht mehr ihren notgedrungenen Ausgaben nachkommen könnten, würden sie gezwungen, sich neu zu verschulden, warnt Murrack. „Dass sich die Kommunalministerin und der Finanzminister hinstellen und sagen, bei einem Haushalt von knapp 100 Milliarden Euro hätten sie keine 460 Millionen Euro, spricht dafür, dass sie keine Lösung wollen. Würde der Finanzminister all das aufwenden, was am Ende des Jahres als Überschuss bleibt, würde das wahrscheinlich schon reichen, um in einen nachhaltigen Schuldenfonds einzusteigen.“