NRW-Justiz zu langsam : In Zeitnot für den Angeklagten

Düsseldorf Die Mühlen der NRW-Justiz mahlen langsam. Das kann dazu führen, dass Beschuldigte freigelassen werden, ehe die Beweislage für eine Anklage ausreicht. Das betrifft aber nur wenige Untersuchungsgefangene.

Wegen zu langsamer Arbeit der Justiz in Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr sieben mutmaßliche Straftäter aus der Untersuchungshaft freigelassen worden. Das teilte das Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. Demnach haben „die Oberlandesgerichte (OLG) aus verschiedenen Gründen eingetretene Verzögerungen als vorhersehbar und damit vermeidbar erachtet“.

Insgesamt mussten im vergangenen Jahr in den OLG-Bezirken Düsseldorf, Köln und Hamm formal sogar acht Haftbefehle in sechs Verfahren wegen Verzögerungen aufgehoben werden. Ein Beschuldigter habe aber wegen einer anderen Sache in Untersuchungshaft bleiben müssen, berichtete das Justizministerium.

Auch in den beiden Vorjahren hätten in NRW jeweils sieben Untersuchungshäftlinge in jeweils sechs Fällen wegen Verfahrensverzögerungen entlassen werden müssen. 2017 waren es den Angaben zufolge nur zwei Personen in zwei Fällen.