Jurist zur Verfassungklage gegen NRW-Haushalt „Neue Schulden für unsere Kinder und Kindeskinder“

Die Fraktionen von SPD und FDP im Düsseldorfer Landtag ziehen gegen die Finanzplanung der Landesregierung vor das Landesverfassungsgericht in Münster, am Montag stellten sie gemeinsam mit dem Juristen an ihrer Seite die Details vor. Die Klage verhindert zunächst mal nicht, dass das Land weiter – so, wie es das bisher tut – Geld aus dem Krisenschirm verplant oder auszahlt, während das Verfahren läuft. Dabei geht es beispielsweise um die Kompensation von Energiekosten oder Mittel für die Unterbringung Geflüchteter. „Man will Hilfen für bedürftige Unternehmen, für bedürftige Bürger gar nicht im Wege stehen. Es geht um die Art und Weise der Finanzierung“, sagte Kempny.