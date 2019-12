Twitter-Entgleisung : Junge Union veröffentlicht Steckbrief von Kutschaty mit Waffe

Düsseldorf Der NRW-Landesverband will einen Spruch des SPD-Politikers kontern und erntet selbst heftige Kritik. Auf Twitter veröffentlichte die Junge Union ein „Wanted“-Aushang von Kutschaty samt Patronen und Waffe – mittlerweile gibt es eine Entschuldigung.

Das Jahr 2019 wird auch als das Jahr eingehen, indem der hessische CDU-Politiker Walter Lübcke aus nächster Nähe mit einem Pistolenschuss getötet wurde. Das hat die Junge Union nicht davon abgehalten, am Mittwochmittag bei Twitter ein Bild des SPD-Politikers Thomas Kutschaty zu veröffentlichen - darauf zu sehen: Das Gesicht des Oppositionsführers auf einem Steckbrief, wie man ihn aus Wild-West-Filmen kennt. Daneben ein Revolver und Patronen. Der Text des Steckbriefs: „Wanted: Thomas Kutschaty - Zechpreller an der jungen Generation“.

2019: Rechtsextremer schießt mit Revolver CDU-Regierungspräsidenten in den Kopf. Auch 2019: Junge Union NRW platziert Steckbrief von @thomaskutschaty neben Waffe mit Patronen. pic.twitter.com/Z3n7zS02OQ

Dafür gab es heftige Kritik. So schrieb der grüne Landtagsabgeordnete Matthi Bolte: „Unglaublich, was ist bei der JU kaputt, dass sie einen Politiker mit Steckbrief, Pistole und Patronen suchen?“ Verbunden war der Tweet mit der Aufforderung an den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, sich „schleunigst“ darum zu kümmern.