Reaktion auf Pro-Palästina-Demos in NRW  Junge Union in NRW will schärferes Staatsbürgerrecht

Auch die JU macht das zur Voraussetzung, will aber zusätzlich eine Aberkennung für den Fall, dass ein Eingebürgerter eine antisemitische Straftat begeht. So heißt es: Die Staatsbürgerschaft solle zurückgenommen werden können, wenn der Eingebürgerte wegen einer Straftat mit antisemitischem Hintergrund verurteilt worden ist. „Für einen solchen Fall soll eine gesetzliche Vermutung einer arglistigen Täuschung über die Verfassungstreue festgeschrieben werden, wobei die Möglichkeit der Rücknahme an eine möglichst lange Frist geknüpft werden soll – zum Beispiel zehn Jahre.“ Eine antisemitische Straftat solle darüber hinaus ein besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse begründen. Der JU-Landesvorsitzende Kevin Gniosdorz sagte unserer Redaktion: „Wir erleben dieser Tage tausendfach zur Schau gestellten Israelhass, als Folge einer gescheiterten Integration in Deutschland. Das darf auf keinen Fall so weitergehen.“ Man müsse Israel-Hassern und Terror-Unterstützern nach einer antisemitischen Straftat umgehend die Staatsangehörigkeit entziehen und sie konsequent abschieben. „Wer die Hamas-Terroristen unterstützt und bejubelt oder durch Antisemitismus auffällt, hat keinen Platz in unserer Gesellschaft.“