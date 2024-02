Kraftwerksstrategie Junge Union attackiert Grüne wegen Biogas

Die Kraftwerksstrategie von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat wenig Freunde in Nordrhein-Westfalen. Nicht nur Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Unternehmerpräsident Arndt Kirchhoff rechneten kürzlich vor, dass die geplanten Kapazitäten von zehn Gigawatt unterdimensioniert und viel zu spät auf den Weg gebracht worden seien. Beide deuteten an, dass sich der Kohleausstieg 2030 so nicht halten lassen könne. Auch Habecks Parteifreundin Mona Neubaur, Wirtschaftsministerin in NRW, forderte vom Bund ambitioniertere Pläne in Sachen Gaskraftwerksreserve.