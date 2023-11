Jugendlandtag in NRW Debatten über Ausbildung bis Clankriminalität

Für drei Tage ist der Landtag in Nordrhein-Westfalen in der Hand der jungen Generation gewesen. Beim 13. Jugendlandtag übernahmen 191 Jugendliche die Plätze der Abgeordneten von CDU, Grünen, SPD, FDP und AfD. Zu ihren Themen gehörten in diesem Jahr Debatten über politische Bildung oder auch Clankriminalität, wie der Landtag am Samstag berichtete. Unter anderem sei ein Antrag beschlossen worden, mit dem Ausbildungsberufe attraktiver werden sollen und dem Fachkräftemangel in NRW entgegengesteuert werden soll.