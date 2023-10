Jugendkriminalität in NRW 41 Prozent mehr tatverdächtige Kinder

Eindeutig ist die Position des Kinderschutzbundes in NRW: Eine Absenkung der Strafmündigkeit hielte man für keineswegs zielführend. „Die Gesellschaft hält Kinder für nur bedingt geschäftsfähig, wir lassen sie nicht wählen, aber bei der Strafmündigkeit glauben wird, sie seien entwickelt genug, Recht und Unrecht und alle Konsequenzen richtig einzuordnen?“, fragte die Landesvorsitzende Gaby Flösser. Ein Problem sei eine allgemeine Verrohung; Kinder würden zu Hause und in an anderen Kontexten mit gewalttätigem Verhalten konfrontiert. Der richtige Ansatz sei nun Prävention: „Wir müssen mit Kindern üben, dass man ohne körperliche Gewalt Konflikte lösen kann. Wir brauchen Aufklärung zur Medienkompetenz.“ Weil Kinder immer mehr Zeit in der Schule verbrächten, brauche es entsprechende Angebote im offenen Ganztag.