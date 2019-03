Erneutes Behördenversagen: Jugendämter widersprachen im Fall Lügde einander

Düsseldorf Im Fall des vielfachen Kindesmissbrauchs in Lügde haben die beiden beteiligten Jugendämter in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen die Lage gegensätzlich beurteilt.

Dem Bericht zufolge kam das Jugendamt im nordrhein-westfälischen Lippe nach einem Hausbesuch im November 2016 zu dem Ergebnis, dass „die vorgefundene Situation für das Kind gefährdend sei“ und innerhalb kurzer Zeit geändert werden müsse, um eine Gefährdung des Kindeswohls auszuschließen. Das niedersächsische Jugendamt in Hameln-Pyrmont hingegen kam zusammen mit der Familienhilfe zu dem Schluss, dass das Kindeswohl nicht gefährdet sei. Die Wohnsituation sei zwar chaotisch, aber in der Regel ordentlich. Der Pflegevater sei bemüht und zeige sich kooperativ.

Wären NRW-Gesetze angewandt worden, so wäre nach Angaben von NRW-Staatssekretär Andreas Bothe das Kind dem Pflegevater entzogen worden, allein weil die Verhältnisse nicht geordnet waren und der Wohnraum nicht ausreichte. Aus Sicht der Hamelner Behörde sei dies aber wettgemacht worden durch das angeblich große Engagement des Pflegevaters. „Wenn man die NRW-Regelungen angewandt hätte, hätte man vieles verhindern können“, sagte Bothe. Auf die Frage, ob das NRW-Jugendamt hätte eingreifen können, sagte Manfred Walhorn, Abteilungsleiter im Familienministerium: Grundsätzlich habe auch für das Jugendamt in Lippe die Möglichkeit bestanden, das Kind in Obhut zu nehmen. Es habe aber davon abgesehen, weil in Niedersachsen beteuert wurde, das Mädchen entwickele sich gut.