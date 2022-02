Interview mit dem JU-Chef von NRW : „Ein Angriffskrieg auf Friedensordnung in Europa und die Demokratie“

Beschädigte Radaranlagen und andere Ausrüstung sind in einer ukrainischen Militäreinrichtung außerhalb der Stadt zu sehen. Foto: dpa/Sergei Grits

Düsseldorf Der Landesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, hat sich am Dienstagmorgen spontan mit einem Protestplakat vor die russische Botschaft gestellt. Er ist entsetzt über das russische Vorgehen und fordert neben Protesten für den Frieden Defensivwaffen für die Ukraine.

Wie sehr treibt Sie die Lage in der Ukraine um?

Winkel Das ist nicht nur ein Angriffskrieg auf die Ukraine, sondern auf die Friedensordnung in Europa und die Demokratie. Denn die wirkliche Bedrohung für Putin ist nicht die NATO, sondern die Demokratiebewegung in Osteuropa, insbesondere seit den Entwicklungen in Weißrussland. Schon als ich Putins Rede am Montag gehört habe, dachte ich: das ist eine "Blut und Boden" -Rhetorik wie aus finstersten Zeiten. Für meine Generation war es eine Selbstverständlichkeit, dass wir ohne Krieg aufgewachsen sind. Diese Selbstverständlichkeit ist seit dieser Woche passé.

Der NRW-Landesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel. Foto: dpa/Bernd Thissen

Dafür ist die Jugend recht still - anders als etwa noch beim Irakkrieg, als die Jugendlichen zu Tausenden auf die Straße gingen, um für den Frieden zu demonstrieren.

Winkel Die Proteste gegen den Irakkrieg hatten ihre Berechtigung. Nur: sie wären jetzt genauso berechtigt. Offenbar gibt es gerade im linken Lager, dem ja eine größere Affinität zu Demonstrationen nachgesagt wird, die Einstellung, dass Völkerrechtsbrüche nicht so dramatisch sind, wenn sie von Russland begangen werden. Anders kann ich mir diese Zurückhaltung nicht erklären. Ich habe mich am Dienstagmorgen auf dem Weg ins Büro spontan mit einem Protestplakat vor die russische Botschaft gestellt. Am Abend haben Junge Union, Junge Liberale, Grüne Jugend und JuSos in einer überparteilichen Aktion eine Demo in Berlin angemeldet. Da waren innerhalb von drei Stunden 700 junge Menschen vor Ort. Es stimmt aber: Es müssten noch mehr sein. Im Übrigen nicht nur Jugendliche. Wir sollten gesamtgesellschaftlich ein Zeichen für den Frieden setzen.

Wie beurteilen Sie die Haltung der Bundesregierung im Konflikt?

Winkel Die Union hat in den letzten Tagen den Kurs der Regierung gestützt, was richtig war. Man kann als Opposition in jedem möglichen Politikfeld hart kritisieren. Aber zuletzt ging es um die ganz schlichte Frage nach Krieg oder Frieden. Da finde ich es richtig, dass wir sowohl im Ton als auch in der Sache der Bundesregierung den Rücken gestärkt haben. Trotzdem wird man sich die Frage stellen müssen, warum nicht schon viel früher konsequenter gehandelt wurde.

Was meinen Sie?

Winkel Schon als in Minsk auf die Menschen eingeprügelt und diese verhaftet wurden, hätte man viel konsequenter mit Sanktionen reagieren müssen. Es wäre doch ein Leichtes gewesen, keine Flüge mehr dorthin zu erlauben. Da musste aber vor allem in der SPD erst ein Lernprozess stattfinden. Vor wenigen Wochen hat Kevin Kühnert noch gesagt, dass es sich in der Ukraine um einen "herbeigeredeten Konflikt" handele.

Ist es richtig, dass Deutschland bei seiner ablehnenden Haltung zu Waffenlieferungen an die Ukraine bleibt?

Winkel Die Bundesregierung hat sich mit den "5000 Helmen" international bis auf die Knochen blamiert. Ich dachte zuerst, das sei ein Beitrag eines Satiremagazins gewesen. Das musste von der Ukraine als Zynismus, wenn nicht sogar als Demütigung wahrgenommen werden. Robert Habeck hat noch im Bundestagswahlkampf gesagt, man müsse durchaus bereit sein, Defensivwaffen an die Ukraine zu liefern. Ich halte diese Position für richtig. Die Zuspitzung dieser Krise ist auch ein Realitätsschock für die deutsche Außen- und Verteidigungspolitik. Natürlich hat Deutschland eine besondere historische Verantwortung für den Frieden. Aber die Konsequenz kann doch nicht sein, sich in die Verantwortungslosigkeit zurückzuziehen und zu glauben, man könne den Frieden dauerhaft mit warmen Worten erhalten.

Die Abkopplung vom russischen Gas stellt Deutschland vor massive Herausforderungen. Wie sollte man dem begegnen?

Winkel Wir müssen ganz grundsätzlich über die Energieversorgung in Deutschland reden. Ich würde die deutsche Energiepolitik neben dem Ziel der Klimaneutralität gerne wieder um die Ziele der Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit ergänzen. Deshalb müssen wir nicht nur über russisches Gas, sondern vor allem über die Energiewende reden. So, wie sie bislang umgesetzt worden ist, kann man sie nur als gescheitert bezeichnen. Die Ereignisse in der Ukraine sollten also Anlass sein, unsere Bezugsquellen breiter aufzustellen. Aber wir brauchen auch eine offene und ehrliche Debatte in Deutschland darüber, ob unser Sonderweg, aus allen möglichen Energieträgern gleichzeitig auszusteigen, richtig ist.

Ernsthaft?

Winkel Es ist unbestritten richtig, dass wir erneuerbare Energien ausbauen. Aber wir müssen auch unsere Grundlastfähigkeit sicherstellen. Deutschland betreibt gerade beim Thema der Kernenergie eine Doppelmoral. Wenn wir die Technik wirklich für so gefährlich halten, dürften wir auch keinen Atomstrom aus Frankreich importieren. Es wäre ökologisch und ökonomisch klüger gewesen, früher aus der Kohleverstromung auszusteigen und gleichzeitig zu versuchen, die Forschung im Bereich der Kernkraft voranzutreiben. Wohin es uns bringt, wenn wir zum Ausgleich der Schwächen der Erneuerbaren einzig auf Gas setzen, sehen wir doch gerade. Schon jetzt sagen Unternehmen, sie produzierten nicht mehr in Volllast, weil sie sich die hohen Energiepreise nicht mehr leisten können. Der nächste Schritt ist dann die Abwanderung der Industrie.

Mit welchen Themen kann die CDU NRW bei der Landtagswahl sonst noch Wählerstimmen gewinnen?

Winkel Wir können an den erfolgreichen Wahlkampf von 2017 anknüpfen. Viele Fehlentwicklungen von Rot-Grün haben wir abgestellt, aber wir sind noch lange nicht fertig. Die innere Sicherheit ist so ein Thema, die Mobilitätswende und die Stärkung des ländlichen Raums. Und natürlich das Thema Bildung.

Moment! Die Bildungspolitik von Schwarz-Gelb ist gerade in Bausch und Bogen durchgefallen. 73 Prozent der Nordrhein-Westfalen bewerten sie als schlecht.