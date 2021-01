„Einigkeit ist der Pfad in die Zukunft“ : Joe Bidens Antrittsrede im Wortlaut auf Deutsch

Das Kapitol während der Vereidigungszeremonie. Foto: AP/Carolyn Kaster

Es ist ein historischer Tag: In Washington ist Joe Biden als neuer US-Präsident vereidigt worden. Wir dokumentieren seine Antrittsrede im Wortlaut - in der deutschen Übersetzung.

„Richterin Roberts, Vizepräsidentin Harris, Sprecherin Pelosi, Fraktionsführer Schumer, Fraktionsführer McConnell, Vizepräsident Pence, meine sehr veehrten Gäste, liebe Mitbürger,

dies ist der Tag Amerikas. Dies ist der Tag der Demokratie, ein Tag voll Hoffnung und Historie, ein Tag der Erneuerung und der Entschlossenheit. In einer Feuerprobe für die Geschichtsbücher wurde Amerika erneut vor eine Prüfung gestellt, und Amerika hat sich dieser Prüfung gewachsen gezeigt.

Wir feiern heute nicht den Triumph eines einzelnen Kandidaten, sondern den Triumph der Demokratie. Das Volk, der Wille des Volkes, wurde gehört, und dem Willen des Volkes wurde entsprochen. Erneut haben wir gelernt, dass Demokratie etwas Kostbares ist. Demokratie ist zerbrechlich. Und in dieser Stunde, meine Freunde, hat sich die Demokratie durchgesetzt.

An diesem ehrwürdigen Ort, an dem vor nur wenigen Tagen mit Gewalt die Grundfesten des Kapitols erschüttert werden sollten, kommen wir zusammen als eine Nation vor Gott, unteilbar, um die Macht [von einem Präsidenten zum anderen] friedlich weiterzugeben; so, wie wir es seit mehr als zwei Jahrhunderten tun.

Wenn wir nach vorn schauen, auf unsere typisch amerikanische Weise – ruhelos, mutig, optimistisch – blicken wir darauf, wie wir als Nation sein können, und sein müssen. Ich danke meinen Vorgängern aus beiden Parteien. Ich danke ihnen von ganzem Herzen. Ich weiß um die Widerstandsfähigkeit unserer Verfassung und um die Stärke unserer Nation, genau wie Präsident (Jimmy) Carter, mit dem ich gestern abend gesprochen habe; der aber heute nicht bei uns sein kann – und vor dessen Lebensleistung ich mich verneige.

Gerade habe ich den heiligen Eid geschworen, den jeder dieser Patrioten geleistet hat. Jenen Eid, den als Erster George Washington schwor. Aber der Lauf der amerikanischen Geschichte wird nicht von einem einzigen Menschen gelenkt – unsere Geschichte hängt nicht von einigen wenigen ab, sondern von uns allen. Von den Menschen, die eine bessere, perfektere Union anstreben.

Dies ist eine große Nation, wir sind gute Menschen. Im Lauf der Jahrhunderte, durch Sturm und Streit, in Krieg und Frieden, sind wir so weit gekommen. Aber es liegt noch viel vor uns.

Mit Tempo und Dringlichkeit streben wir voran, denn in diesem tückischen Winter ist für uns viel zu tun. Es gibt viel zu heilen, viel wiederherzustellen, viel aufzubauen und viel zu gewinnen. Wenige in der Geschichte unserer Nation haben in Zeiten gelebt, die so schwierig und herausfordernd waren wie jene, die wir jetzt erleben. Ein Jahrhundertvirus schleicht lautlos durch unser Land und hat uns in einem Jahr mehr Menschenleben gekostet als der komplette Zweite Weltkrieg.

Millionen Jobs sind verloren. Hunderttausende Unternehmen sind geschlossen. Der Schrei nach Gleichbehandlung der Rassen nach mehr als 400 Jahren bewegt uns. Der Traum von der Gerechtigkeit für alle wird nicht länger aufgeschoben!

Auch der Planet selbst schreit zu uns, ein Überlebensschrei, der nicht verzweifelter oder deutlicher sein könnte. Politischer Extremismus, Rassismus und inländischer Terrorismus sind auf dem Vormarsch. Wir werden uns diesen Problemen stellen und sie besiegen.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, um die Seele Amerikas wiederherzustellen und seine Zukunft zu sichern, brauchen wir mehr als Worte. Wir brauchen das Flüchtigste überhaupt in einer Demokratie: Einigkeit.

Einigkeit. In einem anderen Januar, am Neujahrstag 1863, unterzeichnete Abraham Lincoln die Emanzipationsproklamation (Abschaffung der Sklaverei in den USA, d. Red.). Als er den Stift aufs Papier setzte, sagte der Präsident: „Wenn mein Name je in die Geschichte eingehen sollte, dann für dieses Gesetz, und meine ganze Seele steckt darin.“

Meine ganze Seele steckt heute darin, an diesem Januartag. Meine ganze Seele steckt darin, Amerika zusammenzubringen, unser Volk zu vereinen, unsere Nation zu vereinigen. Und ich bitte jeden Amerikaner und jede Amerikanerin, mich darin zu begleiten. Finden wir zueinander, um gegen unsere Widersacher zu bestehen: Gegen Wut, Groll und Hass. Extremismus, Gesetzlosigkeit, Gewalt, Krankheit, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit.

Gemeinsam können wir große und wichtige Dinge erreichen. Wir können Fehler korrigieren, können Menschen gute Jobs verschaffen, wir können unsere Kinder in sicheren Schulen ausbilden. Wir können den tödlichen Virus überwinden, die Wirtschaft und die Mittelschicht wieder aufbauen und sichere Arbeitsplätze schaffen. Wir können Rassengerechtigkeit sichern und Amerika wieder zum Anführer des Guten in der Welt machen.

Ich weiß: Wenn ich von Einigkeit spreche, könnte das für manche in diesen Tagen wie eine närrische Träumerei klingen. Ich weiß: Die Kräfte, die uns voneinander trennen, sind stark und real. Ich weiß aber auch, dass sie nicht neu sind. Unsere Geschichte ist ein ständiger Kampf zwischen dem amerikanischen Ideal – dass wir alle gleich geschaffen sind – und der harschen, hässlichen Realität; dass uns nämlich Rassismus, Nativismus und Angst auseinandergerissen haben. Diese Schlacht dauert an, und der Sieg ist niemals sicher.

Immer haben unsere besseren Seiten obsiegt – im Bürgerkrieg, in der Großen Depression, im Weltkrieg, am 11. September, trotz Kampf, trotz Opfern, trotz Rückschlägen. In jedem dieser Momente sind genug von uns zusammengekommen, um uns alle voranzubringen; und genau das können wir auch jetzt. Die Geschichte, der Glaube und die Vernunft weisen den Weg. Den Weg der Einheit.

Statt als Feinde können wir einander als Nachbarn sehen. Wir können einander mit Würde und Respekt behandeln. Wir können zusammenarbeiten, das Geschrei beenden und die Dinge weniger hitzig angehen. Denn ohne Einheit gibt es keinen Frieden, nur Bitterkeit und Wut. Keinen Fortschritt, nur ermüdende Empörung. Keine Nation, nur Chaos. In der Krise und in der Herausforderung liegt unser historischer Moment. Und Einigkeit ist der Pfad in die Zukunft. Wir müssen diesem Moment als Vereinigte Staaten von Amerika begegnen.

Wenn wir das tun, garantiere ich, dass wir nicht scheitern werden. Niemals sind wir in Amerika gescheitert, wenn wir zusammengehalten haben. Lassen Sie uns also heute, an diesem Tag und an diesem Ort, neu beginnen, wir alle zusammen. Lassen Sie uns anfangen, einander wieder zuzuhören, einander zu hören, einander zu sehen. Einander Respekt zu zeigen. Politik muss kein rasendes Feuer sein, dass alles verschlingt. Nicht jede Meinungsverschiedenheit muss ein Grund für den totalen Krieg sein. Und wir müssen die Kultur beenden, in der Fakten manipuliert und sogar erfunden werden.

Hier stehen wir, wo sich vor 108 Jahren bei einer anderen Vereidigung tausende Demonstranten tapferen Frauen in den Weg stellten, die für ihr Wahlrecht auf die Straße gingen. Und heute erleben wir die Vereidigung der ersten Frau für ein nationales Regierungsamt, Vizepräsidentin Kamala Harris. Erzählen Sie mir nicht, dass sich Dinge nicht ändern können!

Hier stehen wir, nahe dem Nationalfriedhof Arlington, wo Helden ruhen, die buchstäblich alles gegeben haben. Und hier stehen wir, wo vor wenigen Tagen ein randalierender Mob dachte, er könnte mit Gewalt den Willen des Volkes ersticken, unsere Demokratie an der Arbeit hindern, uns von diesem ehrwürdigen Ort vertreiben. Es ist nicht passiert, und es wird auch niemals passieren – nicht heute, nicht morgen, zu keiner Zeit.

An alle, die unseren Wahlkampf unterstützt haben: Das Vertrauen, das Sie in uns gesetzt haben, macht mich demütig. An alle, die uns nicht unterstützt haben, lassen Sie mich folgendes sagen: Geben Sie uns Zeit, und hören Sie uns an, während wir voranschreiten. Beurteilen Sie mich und meine Absichten danach.

Wenn Sie dann immer noch anderer Meinung sind: So sei es. Das ist Demokratie, das ist Amerika. Jeder hat das Recht, friedlich anderer Ansicht zu sein. Diese Leitlinie unserer Demokratie ist womöglich die größte Stärke unserer Nation. Lassen Sie mich das ganz klar sagen: Meinungsverschiedenheiten müssen nicht zu Zwietracht führen. Und eines verspreche ich Ihnen: Ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein. Für jene, die mich nicht unterstützt haben, werde ich genauso kämpfen wie für jene, die an meiner Seite waren.

Vor vielen Jahrhunderten schrieb der heilige Augustinus von Hippo, ein Volk werde bestimmt durch die Dinge, die alle seine Mitglieder lieben. Was lieben wir als Amerikaner, was macht uns aus? Ich glaube, wir wissen es alle. Chancen, Sicherheit, Freiheit, Würde, Respekt, Ehre, und, ja, die Wahrheit.

Die letzten Wochen und Monate haben uns eine schmerzhafte Lektion erteilt. Es gibt Wahrheit, und es gibt Lügen. Lügen, die aus Macht- und Profiterwägungen erzählt werden. Jeder von uns ist hier in der Verantwortung, als Bürger, als Amerikaner und vor allem als Anführer. Anführer, die geschworen haben, unsere Verfassung zu achten und unsere Nation zu schützen. Die Wahrheit zu verteidigen, und die Lügen zu besiegen.

Ich verstehe, dass viele meiner Mitbürger mit Furcht auf die Zukunft blicken. Ich verstehe, dass sie sich Sorgen um ihre Jobs machen. Kann ich meine Krankenversicherung behalten? Kann ich die Raten für mein Haus bezahlen? Sie denken an ihre Familien, an das, was die Zukunft bringen mag. Ich verspreche Ihnen: Das verstehe ich. Aber es ist nicht die Lösung, sich zurückzuziehen in Parteien, die miteinander streiten, oder jenen zu misstrauen, die nicht aussehen wie Sie, nicht beten wie Sie oder ihre Nachrichten nicht aus der selben Quelle bekommen wie Sie.

Wir müssen diesen Krieg beenden, in dem Republikaner gegen Demokraten kämpfen, das Land gegen die Stadt, die Konservativen gegen die Liberalen. Wir schaffen das, wenn wir unsere Herzen öffnen, wenn wir ein bisschen Toleranz und Milde walten lassen, und wenn wir willens sind, uns in den anderen hineinzuversetzen.

Denn so ist das Leben: Manchmal braucht man Hilfe von anderen, und an anderen Tagen ist man selbst derjenige, der zur Hilfe gerufen wird. So muss es sein, so stehen wir füreinander ein. Wenn wir so leben, wird unser Land stärker, prosperierender, zukunftsfähiger. Und wir können dann immer noch geteilter Meinung sein.

Liebe Mitbürger, in der nächsten Zeit werden wir einander brauchen. Wir brauchen all unsere Kraft, um diesen dunklen Winter zu überstehen. Vor uns liegt möglicherweise die dunkelste und tödlichste Phase der Pandemie. Wir müssen Politik beiseite lassen und diese Krankheit endlich als Nation, als geeinte Nation bekämpfen. Ich verspreche Ihnen, so wie es in der Bibel heißt: „Den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude“: Wir werden das zusammen überstehen. Zusammen.

Sehen Sie, wir alle hier oben wissen, dass uns die Welt zuschaut. Hier ist meine Botschaft für jene außerhalb unserer Grenzen: Amerika stand vor einer Prüfung, und wir sind gestärkt daraus hervorgegangen. Wir werden unsere Bündnisse wiederherstellen und uns wieder mit der Welt beschäftigen. Wir werden uns nicht den Herausforderungen von gestern stellen, sondern jenen von heute und morgen. Und wir werden nicht einfach durch unsere Stärke führen, sondern Vorbild sein für andere. Wir werden ein starker und verlässlicher Partner sein für Frieden, Fortschritt und Sicherheit.

Sie alle wissen, dass wir als Nation viel durchgemacht haben. Als erste Amtshandlung möchte ich Sie deshalb bitten, mit mir zusammen in einem Moment der Stille zu beten – für all jene, die im vergangenen Jahr ihr Leben durch die Pandemie verloren haben. Diese 400.000 Amerikaner, Mütter, Väter, Ehemänner, Ehefrauen, Söhne, Töchter, Freunde, Nachbarn und Kollegen. Wir werden sie ehren, indem wir zu der Nation werden, von der wir wissen, dass wir sie sein können und sollten. Lassen Sie uns still für jene beten, die ihr Leben verloren, und für unser Land.

...

Amen.

Leute, dies ist eine Zeit der Prüfung. Wir erleben einen Angriff auf unsere Demokratie und auf die Wahrheit. Ein gefährliches Virus, wachsende Ungleichheit, den Stachel des systemischen Rassismus, die Klimakrise. Amerikas Rolle in der Welt. Jedes einzelne dieser Probleme stellt uns vor grundlegende Herausforderungen. Aber wir müssen sie nun alle gleichzeitig angehen, selten gab es eine größere Verantwortung für unser Land. Jetzt werden wir geprüft. Werden wir dieser Situation gewachsen sein? Wir alle? Es ist Zeit für Mut, denn es gibt so viel zu tun. Und eines ist sicher: Das Urteil über uns, über Sie und mich, wird davon abhängen, wie wir die Kaskade der Krisen unserer Zeit bewältigen.

Werden wir ihr gewachsen sein, das ist die Frage. Werden wir in diese schweren Zeiten bestehen? Werden wir unserer Pflicht gerecht, vererben wir unseren Kindern eine neue und bessere Welt? Ich glaube, das müssen wir. Und ich glaube, das tun Sie auch. Wir werden das nächste große Kapitel in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika schreiben. Eine Geschichte, die ein bisschen klingen könnte wie ein Lied, das mir viel bedeutet. Es heißt „American Anthem“. Eine Strophe sticht darin heraus, jedenfalls für mich, und sie geht so:

„Die Arbeit und die Gebete eines Jahrhunderts haben uns zu diesem Tag geführt.

Was wird unser Vermächtnis sein? Was werden unsere Kinder sagen?

Lass mich im Herzen spür’n, wenn meine Tage gezählt sind:

Amerika, Amerika, ich habe mein Bestes für dich gegeben.“

Lasst uns geben. Lasst uns unsere Arbeit und unsere Gebete der Geschichte unserer großen Nation hinzufügen, während sie sich entwickelt. Dann werden unsere Kinder und Kindeskinder am Ende unserer Tage über uns sagen: Sie haben ihr bestes gegeben, sie haben ihre Pflicht getan, sie haben ein zerrissenes Land geheilt.

Liebe Mitbürger, ich schließe diesen Tag da, wo ich angefangen habe, mit einem Eid vor Gott und Ihnen allen. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich immer ehrlich zu Ihnen sein werde. Ich werde die Verfassung verteidigen. Ich werde unsere Demokratie verteidigen. Ich werde Amerika verteidigen. Bei allem, was ich tue, werde ich nicht an Macht denken, sondern an Möglichkeiten. Nicht an persönliche Interessen, sondern an das öffentliche Wohl. Gemeinsam werden wir eine amerikanische Geschichte der Hoffnung schreiben, nicht der Angst. Der Einigkeit, nicht der Trennung. Des Lichts, nicht der Dunkelheit. Eine Geschichte der Anständigkeit und der Würde, der Liebe, Größe und Güte. Möge dies die Geschichte sein, die uns leitet. Die Geschichte, die uns inspiriert und in einer fernen Zukunft davon kündet, dass wir dem Ruf des Schicksals antworteten. Dass Demokratie, Hoffnung, Wahrheit und Gerechtigkeit in unserer Verantwortung nicht untergingen, sondern blühten. Dass Amerika die Freiheit sicherte und der Welt erneut ein Leuchtfeuer wurde. Das ist es, was wir unseren Vorvätern schulden, kommenden Generationen und uns selbst.

Entschlossen gehen wir die Aufgaben unserer Zeit an. Unterstützt durch unseren Glauben, angetrieben durch unsere Überzeugung, mit Hingabe füreinander und für das Land, das wir lieben, und mit ganzem Herzen. Möge Gott Amerika segnen, und möge Gott unsere Truppen schützen.

Danke, Amerika.“

