Nachfolge von Kutschaty in der Fraktion Jochen Ott ist neuer NRW-Oppositionsführer

Ott gilt als scharfer Angreifer und soll bereits im Wahlkampf dafür geworben haben, insbesondere mit Bildungsthemen zu punkten. Das Thema dürfte somit deutlich stärker in den Mittelpunkt rücken – zumal die Landesregierung dort zuletzt mit dem Lehrermangel, der jüngsten Abi- und Datenpanne reichlich Angriffsmöglichkeiten bot. Vor seiner Wahl in den Landtag 2010 hatte er an einer Gesamtschule in Brühl Geschichte, Sozialwissenschaften und Katholische Religion unterrichtet.