So bereitet sich NRW vor :  Jobchancen für die Kriegsflüchtlinge in NRW

Düsseldorf Die Sprachbarriere und die Anerkennung der Abschlüsse dürften Hürden werden. Die Bundesagentur hat eine Hotline geschaltet und baut ihre Integration Points aus. Zusätzlich gibt es Forderungen nach mehr Sicherheit für die Frauen.

Die Bundesagentur für Arbeit habe eine ukrainisch- und russischsprachige Service-Hotline eingerichtet, die von sachkundigen Kollegen besetzt sei. Mehr als 20 Kollegen aus NRW seien bei der Hotline tätig. Alle Agenturen verfügten über Übersetzer, die sie telefonisch zu den Beratungsgesprächen dazuschalten könnten. „Nur so kann es uns gelingen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ausbildungsadäquat in Deutschland zu arbeiten.“ Auch die sogenannten Integration Points spielen wieder eine Rolle. Sie waren in allen Agenturen für Arbeit in NRW während der Flüchtlingskrise 2015 eingerichtet worden. Diese sollten nun mit den Projektpartnern weiterentwickelt werden, so der Regionaldirektionschef. Ihm zufolge gibt es nach Arbeitskräften aus der Ukraine bereits Anfragen von Firmen. Das bestätigte auch Tanja Nackmayr, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin von Unternehmer NRW: „Bei unseren Betrieben ist die Bereitschaft und Offenheit groß, den Geflüchteten bei der Integration in Beschäftigung zu helfen. Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt gibt es sicherlich.“ Die Integration sei aber kein Selbstläufer: „Damit sie möglichst schnell gelingen kann, müssen überall im Land auch Unterstützungsangebote wie etwa Sprachkurse organisiert werden“, forderte sie.