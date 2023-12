Forstwirtschaft Jeder dritte Weihnachtsbaum kommt aus NRW

In Nordrhein-Westfalen liegt mit 16.000 Hektar das größte Weihnachtsbaum-Anbaugebiet der Republik. „NRW ist ein starkes Weihnachtsbaumland“, sagte Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) unserer Redaktion. „Jeder dritte Weihnachtsbaum kommt aus unserem Bundesland, viele aus landwirtschaftlichen Betrieben. Es handelt sich bei Bäumen aus NRW um ein regionales und nachhaltiges Produkt, bei dem wir uns von niemandem ein schlechtes Gewissen einreden lassen sollten.“ Immer wieder flammen Diskussion um die Nachhaltigkeit des Tannenbaums auf. So hatte beispielsweise der BUND scharfe Kritik am Flächenverbrauch von Weihnachtsbaumplantagen geübt. „Ich finde es schade, wenn Kritik am geliebten Brauch des Weihnachtsbaums geübt wird“, sagte Gorißen. „In Zeiten, in denen Menschen wirklich viel zugemutet wird, sollten wir moralische Attacken auf etwas so Schönes und Traditionelles wie den Weihnachtsbaum nicht akzeptieren. Jeder kann doch mit eigenen Augen sehen, wie viel Freude dieser Brauch zu Weihnachten bereitet, gerade Kindern. Für mich gehört der geschmückte Baum zum Weihnachtsfest dazu."