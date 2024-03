Nach Hackerangriff Jede zweite NRW-Kommune lässt Cybersicherheit testen

Scharrenbach sagte zu, dass man sich noch einmal intensiv mit dem Vorfall in Westfalen beschäftigen werde: „Wir sehen ja gerade bei dem Angriff auf Südwestfalen IT, welche gravierenden Folgen das haben kann. Wir werden jetzt unsere Erkenntnisse dazu auswerten und dann auch Schlussfolgerungen daraus ziehen. Das betrifft dann beispielsweise die Frage, welche redundanten Leitungen für den Ernstfall vorgehalten werden müssen, damit Sozialleistungen ausgezahlt, Kfz angemeldet oder Pässe ausgestellt werden können. In der Pandemie wurde abfällig über das Fax gescherzt, am Ende werden wir aber nicht umherkommen, auch solche Übertragungswege mitzudenken. Wenn das Internet komplett ausfällt, braucht es alternative Kommunikationswege.“