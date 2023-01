Polizei-Statistik  Jede fünfte Online-Sexualtat nicht aufgeklärt

Die Strafverfolger in Nordrhein-Westfalen haben 2021 nach einer aktuellen Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik insgesamt 1198 „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Internet“ registriert. 940 der angezeigten Fälle von sexualisierter, digitaler Gewalt konnten aufgeklärt werden – 78,5 Prozent. Die Zahlen gehen aus der Antwort von Justiz- und Innenministerium auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Nicht enthalten sind in dieser Statistik laut Innenministerium Verbreitung, Erwerb und Besitz von Inhalten, die sexuellen Missbrauch an Kindern zeigen sowie Beleidigung auf sexueller Grundlage. Diese würden nicht als Opferdelikte erfasst.