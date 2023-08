Aktuelle Zahlen Jede dritte Schule in NRW wartet noch auf schnelles Internet

Fortschritte rücken allerdings näher. So gab es der Statistik zufolge an 1550 der noch nicht ausgestatteten Standorte schon laufende Ausbau- oder Förderprojekte, an gut 240 weiteren Schulen waren solche zumindest initiiert. Für 257 Schulen gab es aber keine gesicherte Perspektive. Für sie gebe es Unterstützungsangebote des Landes, heißt es. Das Land will auch verdeutlichen, wie viel sich innerhalb der letzten fünf Jahre getan hat. So waren 2018 nur 15 Prozent aller Schulbauten ans Glasfasernetz angeschlossen.