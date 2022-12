Jahrelang eingesperrtes Mädchen Familienausschuss beschäftigt sich mit Fall Attendorn

Düsseldorf · Der Familienausschuss des Landtags will sich am Donnerstag erneut mit dem Fall eines jahrelang eingesperrten Mädchens beschäftigen. Vor allem das Jugendamt steht in dem Fall in der Kritik.

15.12.2022, 07:10 Uhr

6 Bilder Mädchen in Attendorn offenbar jahrelang eingesperrt 6 Bilder Foto: dpa/Markus Klümper

Der Familienausschuss des Landtags will sich am Donnerstag (9.30 Uhr) erneut mit dem Fall eines jahrelang eingesperrten Mädchens (8) aus Attendorn beschäftigen. In einem Bericht an den Ausschuss teilte das Familienministerium vorab mit, dass der Kreis Olpe eine Projektgruppe eingesetzt habe, um die Abläufe im Jugendamt zu analysieren und zu verbessern. Zu der Gruppe gehören unter anderem ein ehemaliger Professor der Uni Siegen und der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. Laut Ministerium wird es zudem ab dem 1. Januar sechs Stellen mehr im Bezirkssozialdienst geben. Zudem sei angeordnet worden, dass Gefährdungseinschätzungen von Kindern und Jugendlichen ab sofort im Vier-Augen-Prinzip durchgeführt werden. Das Jugendamt des Kreises steht in der Kritik, weil es über Jahre mehreren anonymen Hinweisen auf das Mädchen nicht gründlich genug nachgegangen sein soll.

(kag/dpa)