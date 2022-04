Iwan Fedorow aus Melitopol in Düsseldorf : Die Ukraine braucht Hilfe – und „Waffen, Waffen, Waffen“

Iwan Fedorow, Bürgermeister der besetzten Stadt Melitopol in der Ukraine, vor dem Düsseldorfer Rathaus. Im Hintergrund: Generalkonsulin Iryna Shum. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Ukraine müsse den Krieg gewinnen – für Europa, sagte Iwan Fedorow, Bürgermeister der russisch besetzten Stadt Melitopol. Am Samstag sprach er in Düsseldorf über seinen Blick auf die Zukunft und über die Lage in seiner Heimatstadt.