Iryna Shum, Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf : „Im Augenblick kann es keine Versöhnung geben“

Iryna Shum, Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Interview Düsseldorf Am 24. August währt der russische Krieg in der Ukraine ein halbes Jahr. Die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf, Iryna Shum, spricht darüber, wie es wieder Frieden geben kann zwischen ihrem Heimatland und Russland. Sie sagt: Auch das russische Volk muss begreifen, was passiert ist.