Oft nur mit dem Auto schnell Interaktive Karte zeigt Schulwege in NRW auf

Auf der „Schulkarte“ das Statistischen Landesamtes können Menschen in NRW nun nicht nur online ermitteln, welche Schulformen es im eigenen Umfeld gibt, sondern auch, wie weit der Schulweg ist – jedenfalls theoretisch. Demnach ist die jeweils nächstgelegene Grundschulen fast überall in weniger als zehn Minuten erreichbar. Zumindest per Elterntaxi, also mit dem Auto. Sind die Kinder mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs, brauchen sie vielerorts, vor allem im ländlichen Raum, doch länger als 20 Minuten. Weiter sind die Fahrtzeiten in der Statistik nicht aufgeschlüsselt. Fahrrad fahren geht laut der Karte häufig schneller.