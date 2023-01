Beamtenbund tagt in Köln Faeser: „Der Rechtsstaat ist wehrhaft“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte: „Unser Staat ist handlungsfähig und er muss wehrhaft bleiben.“ Der Besuch einer Feuerwache in Berlin-Neukölln, einem der am stärksten von den Silvesterübergriffen betroffenen Orte, hätten sie zutiefst erschüttert, sagte die Ministerin und sprach von einer neuen Form der Gewalt: „Die Feuerwehr zu alarmieren, um sie in einen Hinterhalt zu locken, um sie dann zu bekämpfen und mit Schreckschusswaffen und Feuerwerkskörpern auf sie zu schießen, ist zutiefst verachtenswert und völlig inakzeptabel. Das werden wir als Staat nicht hinnehmen.“ Diejenigen, die die Allgemeinheit schützten, müssten sich auch auf den Staat verlassen können. „Diese Gewaltexzesse, die mich fassungslos und wütend gemacht haben, brauchen auch Klartext. Sie müssen benannt werden: Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreichbar sind.“ Es gebe nur eine Antwort darauf: Die Polizei müsse sehr konsequent in diese Brennpunkte hineingehen und junge Straftäter müssten sehr schnell merken, dass ihr Fehlverhalten strafrechtliche Konsequenzen habe: „Deswegen ein schnelles Aburteilen dieser jugendlichen Straftäter, da ist das Maß der Dinge, das wir in diesen Tagen brauchen.“