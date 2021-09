Innenminister Reul im Landtag : Anschlag in Hagen sollte volle Synagoge treffen

Anschlag in Hagen sollte volle Synagoge treffen

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU, l.) vor der Sitzung des Innenausschusses am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Rund eine Woche nach dem mutmaßlichen Anschlag auf eine Synagoge in Hagen hat sich NRW-Innenminister Herbert Reul im Landtag zu den bisherigen Erkenntnissen geäußert. Die NRW-Sicherheitsbehörden habeninsgesamt derzeit 190 islamistische Gefährder im Blick.

Der mutmaßliche Anschlag in Hagen sollte nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden „eine möglichst volle Synagoge treffen“. Den Informationen zufolge sollte es „an einem hohen jüdischen Feiertag zu einem Anschlag auf die Synagoge in Hagen kommen“, berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags.