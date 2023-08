Bis zu 50.000 Euro Sind die Gebühren für Klimakleber überhaupt rechtens?

Nordrhein-Westfalen will Menschen wie die Aktivisten der „Letzten Generation“ zur Kasse bitten, wenn sie für teure Polizeieinsätze sorgen. Dazu hat Innenminister Herbert Reul (CDU) die Gebührenordnung ändern lassen. Bis zu 50.000 Euro will das Land den Störern in Rechnung stellen. Jetzt sagen Fachleute: So einfach gehe das nicht. Nötig sei eine echte Gesetzesänderung.