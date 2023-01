NRW-Innenminister Reul zu Terror-Plänen von Castrop-Rauxel „Wenn ich es gewusst hätte, hätte das nichts geändert“

In der Nacht zum 8. Dezember wurden in Castrop-Rauxel zwei Brüder festgenommen, die einen Giftanschlag mit Rizin oder Cyanid geplant haben sollen. Obwohl bereits am 31. Dezember klar war, dass eine Spur nach NRW führte, leiteten die Behörden zunächst keine Maßnahmen ein, und Innenminister Reul erfuhr erst am 7. Januar von der Sache.