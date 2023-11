Innenminister Reul beim „Antimafia-Seminar“ „Organisierte Kriminalität gefährdet demokratische Gesellschaft“

Zu dem „Antimafia-Seminar“ in der Kölner Universität hatte der Verein „mafianeindanke“ eingeladen, der 2007 nach den Mafiamorden von Duisburg gegründet worden war. Der Verein engagiert sich nach eigenen Angaben vor allem durch Aufklärung und Beratung gegen OK. Ein Vereinssprecher sagte am Samstag auf Anfrage, es sei auch wichtig, die deutsche Öffentlichkeit stärker zu sensibilisieren für die Gefahren, die von italienischen Mafia-Organisationen ausgingen.