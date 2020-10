Ina Scharrenbach : NRW-Bauministerin in Quarantäne - positiver Corona-Test im Umfeld

Ina Scharrenbach bei einer Presskonferenz zum Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen Mitte Oktober. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Wegen eines positiven Corona-Tests in ihrem Umfeld ist Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) in häuslicher Quarantäne. Damit ist sie das erste Mitglied der Landesregierung, das wegen Corona in Quarantäne muss.

Das teilte die Staatskanzlei am Freitag in Düsseldorf mit. Die Ministerin lasse sich nun „schnellstmöglich testen“. Die 44-jährige CDU-Politikerin ist das erste Mitglied der nordrhein-westfälischen Landesregierung von Armin Laschet (CDU), das wegen Corona in Quarantäne muss.

Die ursprünglich für Freitag geplante Vorstellung einer Wohnungsmarktprognose wurde - ebenso wie alle anderen Termine der Ministerin - kurzfristig abgesagt.

(top/dpa)