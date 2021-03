Lockerungen dank Test und App : In NRW wollen alle Modellregion werden

Die Tagestickets in Tübingen sind zum Beispiel in Form von Armbändern mit QR-Codes. Sie ermöglichen den Besuch im Lokal oder im Kino. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Düsseldorf Sicher zu sein scheint derzeit die Teilnahme Kölns. Die Luca-App ist für den Modellversuch offenbar aus dem Rennen. Stattdessen wird eine Open-Source-Lösung angestrebt.

In Zeiten, in denen Infektions- und Inzidenzzahlen bundesweit permanent steigen, muten Öffnungssznarien für manchen ein wenig skurril an. Aber die Zahl derer, die solche Modellversuche starten wollen, wächst. Auch in NRW gibt es etliche Städte und Kreise, die ihre Bewerbung schon eingereicht haben beziehungsweise wo das unmittelbar bevorsteht.