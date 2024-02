Vor der Europawahl In NRW sollen Influencer Politik vermitteln

Düsseldorf · Noch vor der Europawahl am 9. Juni soll die Landeszentrale für politische Bildung dahin gehen, wo die jungen Menschen sind: in die sozialen Medien. Dort soll sie gezielt die Jugendlichen ansprechen, die dann zum ersten mal an die Urne dürfen. Man werde das Netz nicht den Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern überlassen, heißt es aus der Politik.

21.02.2024 , 14:12 Uhr

Junge Menschen gezielt ansprechen - hier versucht das die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen. Foto: dpa/Robert Michael

Von Sina Zehrfeld Landespolitische Korrespondentin