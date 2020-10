Steigende Infektionszahlen : In Schulen gilt wieder Maskenpflicht

Düsseldorf Nach den Herbstferien müssen Schüler ab der fünften Klasse auch im Unterricht erneut eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Schüler und Lehrer akzeptieren dies als „notwendiges Übel“.

Angesichts steigender Infektionszahlen führt die NRW-Landesregierung die Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen wieder ein. „Masken bieten einen sehr guten Schutz“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf. Ziel sei es, den Präsenzunterricht in der Pandemie aufrechtzuerhalten. Schulen seien zwar keine Treiber des Infektionsgeschehens. Solange die Ansteckungszahlen aber in der Gesellschaft insgesamt hoch seien, würden auch die Bildungseinrichtungen nicht verschont. „Wenn wir Schule und Bildung in Zeiten von Corona sichern wollen, sollten sich alle vorbildlich verhalten“, fügte die Ministerin hinzu. Die Maskenpflicht soll bis zum Jahresende gelten.