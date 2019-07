Gemeinsamer Unterricht mit behinderten Kindern : Inklusion an Schulen ist rückläufig

Inklusion an Schulen ist rückläufig

Eine behinderte Schülerin sitzt in ihrem Rollstuhl im Klassenraum einer Integrierten Gesamtschule. Archivbild: Holger Hollemann/dpa. Foto: dpa/Holger Hollemann

Düsseldorf Insbesondere Gymnasien bieten seltener Unterricht mit behinderten Kindern an. Gesamtschulen liegen weiterhin vorn.

Immer weniger weiterführende Schulen in Nordrhein-Westfalen bieten gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern an. Wie aus Zahlen des Schulministeriums hervorgeht, wurde im zu Ende gehenden Schuljahr 2018/19 noch an 1027 weiterführenden Schulen inklusiver Unterricht erteilt, zum kommenden Schuljahr werden es nur noch 947 Schulen sein. Angemeldet sind dort landesweit fast 6800 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.