Anträge nach Schwerbehindertenrecht Personalkürzung in Ämtern geplant – vielen Menschen drohen längere Wartezeiten

Die SPD im Düsseldorfer Landtag fürchtet eine gesellschaftliche Fehlentwicklung: „Die Stellen in der Versorgungsverwaltung zu kürzen, wäre ein klare Benachteiligung von Menschen mit Behinderung“, befand die sozialpolitische Sprecherin Lena Teschlade. Würden sie dennoch gestrichen, so wäre das ein „Beleg dafür, dass es die schwarz-grüne Landesregierung mit Sozialpolitik gar nicht ernst meint und Minister Laumann für die CDU nur ein Feigenblatt ist“. Mit einer Anfrage an die Landesregierung, deren Entwurf unserer Redaktion vorliegt, will sie in Erfahrung bringen, wie viel Geld das Land mit der Streichung der gut 120 Stellen sparen würde – und wie teuer es würde, müsste das Rad nach weiteren drei Jahren wieder zurückgedreht werden.