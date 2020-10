In NRW fehlen nachvollziehbare Regeln : Das Corona-Chaos

Info

Bundesländer Die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner) ist unter allen Flächenländern in Nordrhein-Westfalen mit aktuell 36,8 am höchsten. Nur die Zahlen für die Stadtstaaten Bremen (68,0) und Berlin (62,1) liegen über dem NRW-Wert. Am besten schneidet Mecklenburg-Vorpommern mit 5,2 ab. Allerdings ist NRW ein städtisch geprägtes Bundesland und hat auch deshalb einen überdurchschnittlichen Inzidenzwert.

Intensiv-Versorgung Insgesamt gibt es in Deutschland 30.200 Intensivbetten in knapp 1300 Krankenhäusern. Von denen sind 31 Prozent nicht belegt. Auf den Intensivstationen befinden sich derzeit 545 Covid-19-Patienten, von denen rund die Hälfte künstlich beatmet wird. Engpässe gibt es bisweilen bei der Nachverfolgung im Infektionsfall und in Berlin bei der Quarantäneüberwachung.

Europäische Union Das Infektionsgeschehen in den Ländern um Deutschland herum ist wesentlich dramatischer als in der Bundesrepublik. Am schlimmsten hat es Tschechien getroffen, wo die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen bei fast 250 liegt. Im Vergleich dazu nimmt sich Deutschland mit 24,4 fast wie eine Insel der Seligen aus.