Viele Anzeigen einzelner Personen Hass im Netz – in NRW gibt es immer mehr Verfahren

Beleidigungen, Bedrohungen gegen Menschen oder ganze Bevölkerungsgruppen, Aufrufe zu Straftaten und Hetzreden, die lange nicht mehr unter die Meinungsfreiheit fallen: Bei der Zentralstelle Cybercrime in NRW gibt es immer mehr Anzeigen wegen Hass im Netz. 2023 ist die Zahl der neuen Verfahren wegen „politisch motivierter Hasskriminalität“, so eine offizielle Bezeichnung, dort praktisch explodiert. In diesem Jahr steigen die Fallzahlen langsam, aber sicher weiter.