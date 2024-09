Wohnen in NRW Immer mehr Städter ziehen aufs Land

Die Menschen in NRW zieht es fürs Wohnen immer häufiger in ländliche Regionen. Das belegt ein aktueller Bericht von Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU), der in der kommenden Woche den Landtag beschäftigt. Demnach hat sich in den vergangenen 15 Jahren der Trend massiv gedreht. So belegen Zahlen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung für das Land NRW, dass noch im Betrachtungszeitraum 2009 bis 2012 die Hochschulstandorte Münster, Bonn, Köln und Düsseldorf das Ranking bei den Binnenwanderungsgewinnen anführten. Unter Binnenwanderungsgewinn versteht man die Differenz von Zuzügen und Fortzügen in einem bestimmten Gebiet innerhalb eines bestimmten Zeitraums, wobei die Ausländermigration dabei nicht berücksichtigt wird. Damals überstiegen in 80 Prozent der Landkreise die Wegzüge die Zuzüge. Besonders hart traf es den Kreis Borken und den Märkischen Kreis, die Verluste von je mehr als 10.000 Einwohnern hinnehmen mussten. Während die Uni-Städte starken Zulauf verzeichneten, hatten aber 64 Prozent der kreisfreien Städte mit Abwanderungsverlusten zu kämpfen, besonders Remscheid, Hagen und Gelsenkirchen.