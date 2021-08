Corona-Prüfungen : Immer mehr Abiturienten erzielen die Bestnote 1,0

Düssedorf Im Pandemiejahr folgt Nordrhein-Westfalen dem Bundestrend - die Abiturdurchschnittsnote steigt trotz der zuvor umstrittenen Matheprüfungen weiter.

Trotz schlechterer Durchschnittsnoten im Fach Mathematik ist das Abitur in Nordrhein-Westfalen 2021 insgesamt deutlich besser ausgefallen als in den Vorjahren. Im umstrittenen Mathematik-Abitur blieben die Prüflinge im Leistungskurs mit einem Notendurchschnitt von 8,5 unter dem Vorjahr von 9,2, aber über den Ergebnissen des Jahres 2018 mit 7,8 und 2019 mit 8,4. Im Grundkurs Mathematik schnitten die Abiturienten deutlich schlechter ab und kamen auf durchschnittlich 6,5 Notenpunkte. 2020 lag der Schnitt im Grundkurs noch bei 7,4 und 2019 bei 7,6. Auf ähnlich niedrigem Niveau bewegte sich die landesweite Durchschnittsnote aber 2018 - mit 6,4. Das NRW-Schulministerium schlussfolgert daher, dass die Durchschnittsnoten im Fach Mathematik sowohl im Grundkurs als auch im Leistungskurs in den normalen Schwankungsbreiten lägen.

Insgesamt aber kletterte die Abitur-Durchschnittsnote auf ein neues Rekordniveau: Die Durchschnittsnote an Gesamtschulen und Gymnasien lag bei 2,34 (Vorjahr: 2,42). Diese Tendenz sei auch bei den Beruflichen Gymnasien sowie den Weiterbildungskollegs zu verzeichnen. Dort lagen die Durchschnittsnoten dieses Jahr bei 2,43 (Vorjahr: 2,51) und 2,30 (Vorjahr: 2,45).

Dazu NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP): „Die Abiturprüfungen waren trotz der pandemiebedingten Beeinträchtigungen fair und angemessen.“ Die Abituraufgaben hätten den Standards und den Lehrplänen entsprochen.

Deutlich mehr nordrhein-westfälische Abiturienten als in den Jahren zuvor erzielten zudem die Bestnote von 1,0. Ihr Anteil stieg an Gymnasien und Gesamtschulen auf 3,15 Prozent nach 2,27 Prozent im Vorjahr. Gleichzeitig verringerte sich der Anteil der nicht bestandenen Prüfungen auf 3,28 Prozent nach 3,77 Prozent. Dieselben Tendenzen seien auch an den Beruflichen Gymnasien und den Weiterbildungskollegs zu verzeichnen, teilte das Schulministerium weiter mit.

Nordrhein-Westfalen liegt damit im bundesweiten Trend. In Bayern kletterte der Notenschnitt des diesjährigen Abiturjahrgangs von 2,29 auf sogar 2,14. In Niedersachsen hingegen stiegen die Durchschnittswerte von 2,67 auf 2,38. In NRW hatte Schulministerin Gebauer die Lehrkräfte wegen der Belastungen durch die Pandemie aufgefordert, ihren Ermessensspielraum bei der Vergabe der Noten auszuschöpfen. Auch war die schulexterne Korrektur der Abi-Klausuren durch Dritte weggefallen.

Unmittelbar nach den Prüfungen hatte es in Nordrhein-Westfalen heftige Proteste der Abiturienten insbesondere gegen die Aufgabenstellung in den Fächern Mathematik und Englisch gegeben. Im Fach Mathe entzündete sich die Kritik daran, dass die Aufgaben nicht dem bisher übliche Muster entsprachen.

Im Fach Englisch hatte eine Aufgabe zu einer Kolumne aus der „New York Times“ für Aufruhr gesorgt. Im Ergebnis jedoch schnitten die Abiturienten nach Angaben des Ministeriums gerade in diesem Fach besser ab als je zuvor: „Die Durchschnittsnoten im Fach Englisch im Leistungskurs mit 8,4 Notenpunkten und im Grundkurs mit 8,9 Notenpunkten sind das beste Ergebnis seit der Einführung des Zentralabiturs im Jahr 2007.“

(kib)