Besonders tragische Unfälle in NRW Illegale Autorennen – 2022 starben in NRW mehr Mitfahrer als Raser

Zwölf Menschen starben im Jahr 2022 in NRW durch mutmaßliche illegale Autorennen. Dabei saßen die meisten Getöteten selbst nicht am Steuer eines Unfallwagens. Das ergab eine Auswertung des Innenministeriums auf Anfrage unserer Redaktion. In mehreren Fällen überlebten die Fahrer, während andere ihr Leben verloren.